За його словами, Сили оборони зможуть застосовувати літаки навесні 2024 року.

Збройні сили України можуть почати застосовувати західні винищувачі F-16 навесні 2024 року.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі – вже в застосуванні", - зазначив він.

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Резніков нагадав, що на сьогодні дозвіл на навчання на літаках є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури.

"Але, як для любителів, я вам наведу такую метафору, ні, алегорію, скоріше. Є трилогія Толкіна "Володар перснів". І у свій час було питання, чому хобіти не могли сісти на орлів і легко доставити кільце на вогняну гору? Та не могли насправді. Тому що це мало бути: а) політична воля щодо надання орлів; б) отримання погодження від "урядів орлиних держав"; в) треба було забезпечити підготовку орловодів, підготувати летовище для них, фахівців, які будуть їх обслуговувати, годувати, дбати про їхні гнізда, г) і весь цей період чулися аргументи від тих держав, які мають орлів: "А навіщо вам орли, якщо ви і так непогано відбивається від Саурона", - заявив міністр.

Винищувачі F-16 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що головним завданням F-16 буде захист усередині повітряного простору України. Першочергово йдеться про убезпечення об'єктів критичної інфраструктури та атомної енергетики від дронових і ракетних атак. У разі повітряного нападу, вони злітатимуть і знищуватимуть загрозу.

За словами речника, нова бойова авіація забезпечить значну перевагу на тимчасово окупованих територіях, де зараз панують літаки ворога.

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