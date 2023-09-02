Вони будуть розосереджені по всіх аеродромах України і злітатимуть у разі нападу.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що головним завданням західних винищувачів F-16 буде захист усередині повітряного простору України. Першочергово йдеться про убезпечення об'єктів критичної інфраструктури та атомної енергетики від дронових і ракетних атак.

В ефірі "24 каналу" він розповів, що F-16 будуть розосереджені по всіх аеродромах України. У разі повітряного нападу, вони злітатимуть і знищуватимуть загрозу.

За словами речника, нова бойова авіація забезпечить значну перевагу на тимчасово окупованих територіях, де зараз панують літаки ворога.

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"Ракети HARM, які зараз перебувають на літаках МіГ, будуть утричі, а то й учетверо ефективніше використовуватися. Тобто є можливість управління ними з літака напряму. Зараз МіГ просто скидає цей HARM і він летить у заданий район - це обмежена функція цих ракет", - пояснив Ігнат.

Він зазначив, що F-16 допоможуть боротися і відганяти авіацію противника, а також не дасть йому застосовувати керовані авіабомби і завдавати ударів по українських наземних цілях ракетами класу "повітря - поверхня". Крім того, західна авіація дозволить захистити Чорне й Азовське моря, зокрема, припортову інфраструктуру, що сприятиме зерновій угоді. Також на озброєнні F-16 є ракети "Гарпун", які здатні знищувати надводні цілі.

"Літак настільки цільовий, що його хочеться якнайшвидше і використати там, де вирішить військове керівництво", - наголосив Ігнат.

Винищувачі F-16 - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, частина українських військових Повітряних сил вже приступила до підготовки на літаках F-16. Йдеться не лише про пілотів, а й про інженерів, офіцерів бойового управління тощо. Наразі навчання проходять у Данії. Очікується, що навчання проводитимуться і в Румунії.

Ігнат також пояснював, чому раніше згідно з візією Повітряних сил України, озвучувалась цифра 128 винищувачів необхідних країні, а президент України Володимир Зеленський називав цифру 160 літаків.

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