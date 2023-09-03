Противник зосереджує свою основну увагу у напрямку Новоєгорівки, атаки ворога не мають успіхів.

На Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників.

Про це заявив керівник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. За його словами, на Лимано-Куп'янському тривають важкі бої, зокрема, вчора противник завдав 570 обстрілів по позиціям українських військових.

Він зазначив, що на цьому напрямку за минулу добу відбулося 5 бойових зіткнень, спроби окупантів були безуспішні.

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"Противник все ще зосереджує свою основну увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. В подальшому противник намагатиметься "вклинитися" в нашу оборону, щоб перебити сухопутний коридор та вийти до річки Оскіл", - заявив Євлаш.

Проте, за його словами, атаки ворога не мають успіхів, ЗСУ стримують окупантів.

"Вчора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім БпЛА, шість з них типу "Ланцет", - додав він.

Що відбувається на фронті прямо зараз

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку протягом минулої доби противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

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