Проте ЗСУ поступово почали змінювати картину завдяки зброї 155-го калібру.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про реальні втрати ЗСУ на війні. За його словами, вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога.

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"У мене є дані, але я не можу їх оприлюднити, щоб не дарувати ворогу деталі. Можу сказати, що вони суттєво відрізняються від величезних втрат ворога. Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і президент говорили у червні - малися на увазі саме вони. Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку - вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв. В травні дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених", - заявив він.

Проте ЗСУ поступово почали змінювати картину завдяки зброї 155-го калібру.

"Спочатку поїхали "Тріпл севен", чи "Три топора", як їх називають (гаубиці М777), потім поїхали М109, "Цезарі", Panzerhaubitze і так далі - і це конкретно змінило ситуацію. Контрбатарейна боротьба одразу зменшила інтенсивність вогню. А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

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