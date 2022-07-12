Він зазначив, що американська зброя довела неспроможність російських С-300 та С-400.

Американська зброя, зокрема високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS, зруйнувала міф про непереможність російських протиракетних систем.

Про це заявив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

"Американська зброя показала високий клас і перемогла всі ті хвалебні реляції, які росіяни використовували на адресу своїх С-300, С-400 про те, що вони непереможні. І під цією маркою попродавали (комплекси - ред.) по світу. Я думаю, що більше ніхто в світі не купить цих протиракетних систем, а ті, хто купив - дуже про це пожалкують", - зазначив він.

Кузан додав, що ЗСУ з допомогою американського озброєння фактично нищать на полі бою військову спроможність Росії.

"Виявилося, що HIMARS можуть діставати до комплексів С-300, С-400, які і були призначені, щоб збивати американську ракету по типу тієї, яка летить з пускової установки HIMARS. Сьогодні в Росії дійсно почалася паніка. І звучать навіть абсурдні вимоги про те, що "нам треба терміново розробити якусь протидію цим ракетам". Очевидно, що такі розробки тривають роками", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олег Жданов заявив, що російське командування буде знімати зі зберігання старе радянське озброєння, щоб продовжувати воювати в Україн за наказом очільника Кремля Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: