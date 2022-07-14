При визначенні точних координат цілей противника, цієї зброєю, проти якої безсила Росія, можна знищити будь-що з відхиленням один метр, зазначив експерт.

Російські окупанти мають перевагу над Україною в загальній кількості артилерії, але вони програють українським військовим за рівнем оснащення високоточним озброєнням.

Про це розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю ТСН.

Він зазначив, що росіяни не мають такого озброєння, як HIMARS. Це зброя, яка може давати унікальні можливості.

"Якщо казати про кількість артилерії, то звісно Росія переважає. У них тисячі артилерійських систем, які вони сконцентрували в тому числі на Донбасі. Але якщо говорити про високоточну артилерію, надсучасну артилерію, як HIMARS, то в росіян немає такого рівня озброєння, і я думаю, що вже не буде. Звісно Україна зараз переважає російську армію в цьому сегменті. HIMARS – це унікальна зброя, яка може давати унікальні можливості. При визначенні точних координат цілей противника, можна знищити будь-що з відхиленням один метр. І це означає, що і командні пункти, і системи протиповітряної оборони, і лінії постачання, і склади з боєприпасами можуть знищуватися високоточно, швидко як тільки буде отримана інформація про координати цих цілей", - сказав Самусь.

За його словами, росіянам нічим збивати сучасні засоби артилерії, такі як HIMARS.

"Це ракети, які теоритично можна збивати, але у росіян немає такої протиповітряної оборони, яка могла би знищувати ці ракети. Залізний купол може збивати такі ракети. Він є у Ізраїлю, США, але не у росіян. Російські протиракетні комплекси не мають такої змоги. У всякому разі, до цього часу не відомі випадки, коли українські удари HIMARS були нейтралізовані російським ППО", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

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