Міністр оборони України сказав про провальність так званого "плану" російського керівництва.

Російська влада хоче захистити себе, своє становище, своє багатство.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков сказав у відеозверненні до росіян напередодні Нового року.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. В першу чергу, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і почнуть чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусь", - сказав Резніков.

За його словами, сьогодні росіяни думають чим прикрасити святковий стіл, але "за боєм курантів ви можете не почути стукіт у двері - це постукає воєнком".

Резніков не закликає росіян вірити йому на слово, але каже, що вони повинні поставити собі одне питання і чесно на нього відповісти: "Коли ви підете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, то за що конкретно ви будете воювати?".

Міністр оборони України сказав про провальність так званого "плану" російського керівництва, про який воно говорило на початку війни. А втрати російської армії становлять вже понад 100 тисяч осіб і щоб відшкодувати ці втрати вже проведена одна хвиля мобілізації, хоча ще влітку категорично заперечували, що вона буде і обдурили. За його словами за цим "планом" в зонах набирають десятки тисяч зеків в приватну військову компанію.

"Власнику цієї компанії дозволено витирати ноги об кадрових російських військових. Хоча простих людей кидають у в'язниці за "дискредитацію" армії", - сказав Резніков.

Він підкреслив, що за цим "планом", росіяни вже півроку безуспішно штурмують невелике українське місто Бахмут, поклавши там десятки тисяч солдатів. Він сказав про втечу росіян з Харківської області, з-під Києва, з Чернігівщини та Сумської області, з Херсона.

Міністр заявив, що, згідно з цим "планом", Швеція і Фінляндія закінчують вступ до НАТО, хоча рівно рік тому люди в цих країнах про НАТО і не думали і хотіли зберегти нейтралітет.

Резніков підкреслив, що ті хто сидить в Кремлі і бункерах повинні визнати, що їх задум провалився, що вони програли і через їх провал Росія втратила свій авторитет у світі: "людей з російським паспортом тепер зневажають не тільки в Європі, але і на Кавказі, в Центральній Азії".

За його словами, керівництво Росії вже давно розуміє, що затія з війною проти України обернулася для них катастрофою і "в інтересах Росії - якомога швидше цю війну закінчити".

"Ті люди, які розв'язали криваву бійню, які скоїли жахливі військові злочини, тепер говорять вам, що треба згуртуватися і захистити Росію, тому що кругом вороги. Вони залякують вас тим, що в разі поразки над усіма росіянами нібито вчинять розправу, віднімуть нажите непосильною працею, організують трибунал і так далі. Це брехня. Вас знову обманюють", - сказав Резніков у зверненні до росіян.

За його словами, російська влада хоче захистити себе, своє становище, своє багатство.

Міністр оборони України сказав, що російська влада може розповідати, що є якийсь "план Б", якась таємна зброя, що незабаром знову почнуться перемоги, "але весь їхній план в тому, щоб затягнути війну, щоб убити якомога більше людей і загнати ситуацію в глухий кут".

Резніков сказав, що не як міністр оборони, а як юрист говорить про те, що "всі громадяни Росії, безумовно, побічно заплатять за розв'язану війну".

"Через нинішніх керівників Росія буде змушена протягом декількох поколінь компенсувати завдані Україні збитки. Це неминуче", - сказав він.

При цьому підкреслив, що ті, хто особисто не брав участь у злочинах, хто не підбурював до війни втратять лиш частину доходу і частину комфорту, але їм нема чого побоюватися, навіть якщо голосували за нинішню російську владу.

"Під трибунал підуть тільки військові злочинці", - підкреслив Резніков.

Нова хвиля мобілізації в РФ

Українська розвідка прогнозує, що вже 5 січня у Росії почнеться нова хвиля мобілізації, щоб поповнити армію.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія Російської Федерації зможе відновитися після втрат у війні в Україні мінімум через п'ять років.