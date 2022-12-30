Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія Російської Федерації зможе відновитися після втрат у війні в Україні щонайменше через п’ять років.
В інтерв'ю LB.ua він заявив, що це війна ресурсів, а Росія зазнає значних втрат.
"Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян в танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі, вони дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися за мінімум п’ять, а то й десять років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів", - сказав міністр.
За думку Резнікова, західні країни зацікавлені у перемозі України на полі бою і мають необхідність знизити військовий потенціал Росії, яка стала агресором та головною загрозою.
"Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію. І про те, що колись вона була "другою армією світу", вже не говорять", - наголосив глава Міноборони.
Війна в Україні: втрати Росії
Як раніше повідомляв УНІАН, початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ знищили близько 105 тисяч 250 окупантів.
Українська розвідка прогнозує, що вже 5 січня в Росії почнеться нова хвиля мобілізації, щоб поповнити армію. За даними ГУР, ракетні запаси РФ значно зменшились. Так, Росія стала застосовувати менше ракет під час масованих ударів по Україні