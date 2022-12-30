Призив нових солдатів почнеться в першій половині січня.

Вчора 29 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення мобілізації. Однак українська розвідка володіє іншою інформацією. У РФ планують нову хвилю призову, яка почнеться вже в першій половині січня.

Такою інформацією поділився керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю BBC. Він заявив: "При формуванні нових підрозділів їм (окупантам — УНІАН) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації".

За словами Буданова, у рашистів також спостерігаються проблеми з комплектуванням існуючих підрозділів. Вони беруть участь у бойових діях і постійно несуть великі втрати. Глава розвідки вважає, що немає особливого значення, коли оголосять нову хвилю мобілізації, адже рашистам доведеться піти на такий крок. "5 або 9 січня — в принципі, це нічого не змінить", — додав Буданов.

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Голова ГУР МО також повідомив, що закінчення призову в Росії відбулося тільки на папері. Мобілізація "нікуди не поділася", і людей продовжують забирати на війну.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю Буданов розповів, чому бойові дії зайшли в глухий кут. ЗСУ як і раніше не вистачає ресурсів для просування вперед, а окупанти не можуть зломити оборону українських воїнів.

Мобілізація в Росії: остання інформація

У тимчасово окупованому Генічеську рашисти проводять мобілізацію під виглядом набору в так звану "поліцію". Таких ось "правоохоронців" поступово перекидають ближче до районів бойових дій.

Воєнком Тюменської області Олексій Кулічков 23 грудня заявив: "Ми говоримо не "помилково призвані". Громадяни були призвані за мобілізацією! Якщо були якісь помилки, то в більшості випадків вони відбуваються з вини самого громадянина. Тому що хтось своєчасно не подавав свої облікові дані і не звертався до військового комісаріату за місцем проживання".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що "часткова" мобілізація в РФ не принесла результатів. Вона лише збільшила втрати в окупаційних військах.

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