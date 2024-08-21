Атаку на аеродром було здійснено й 13 серпня: також є результати.

В результаті атаки на військовий аеродром "Саваслейка", в Ніжегородській області РФ, 16 серпня знищено три ворожі літаки, ще 5 - пошкоджено. Про це повідомило джерело УНІАН.

Так, 16 серпня Головним управління розвідки України було завдано удар по аеродрому "Саваслейка" дронами-камікадзе.

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И.

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Зазначається, що попереднього удару по аеродрому "Саваслейка" було завдано 13 серпня, внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И.

За даними космічної розвідки, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Атака на аеродром "Саваслейка" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі 14 серпня в Нижньогородській області РФ в районі військового аеродрому "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31, пролунали потужні вибухи.

Згодом джерела УНІАН повідомили, що по аеродрому працювали далекобійні дрони Служби безпеки України та Сил оборони. Зазначалось, що під ударом були й інші російські військові аеродроми. Головний редактор Defence Express Олег Катков сказав, що атакували одразу 4 військових аеродроми РФ: "Халіно", "Балтимор", "Саваслейку" та "Борисоглєбськ".

Пізніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що під удар потрапили аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.

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