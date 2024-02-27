Крім того, українські військові "приземлили" 4 розвідувальних БпЛА противника.

Протягом доби, 27 лютого, авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Про це йдеться ву вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу два російські літаки. Йдеться про ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Крім того, українські військові "приземлили" 4 розвідувальних БпЛА противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засобах, засобу протиповітряної оборони та радіолокаційній станції противника", –сказано у зведенні.

Водночас ворог авдав 4 ракетних та 52 авіаційних удари. Окупанти здійснили 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Станом на ранок 27 лютого ворожі втрати в живій силі за два роки повномасштабної війни проти України становили 411550 осіб. Також ворог втратив понад 600 одиниць авіації, зокрема 340 літаків.

Вже вдень стало відомо, що українські оборонці "приземлили" ще два російських літаки, а саме – Су-34.

Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан заявив, що Збройним силам України вдається обходити російські новітні системи захисту та збивати літаки, з яких ворог запускає керовані авіаційні бомби. Сили оборони розбудовують ефективну протидію російським бомбардувальникам на фронті.

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