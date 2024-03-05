Зокрема, ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках ділянки фронту. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

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"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Семенівка та Орлівка. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Генштабі поінформували, що на Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Придніпровському (Херсонському) напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії", - мовиться у зведенні.

Ситуація на фронті

Як розповідав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, по всьому фронту ситуація дуже складна, росіяни в наступі. Але саме на Авдіївській ділянці їхній наступ зараз найбільш інтенсивний і найбільш результативний. Військовий зазначав, що фронт вони не прорвали, але він потроху прогинається тиском ворога.

За його словами, складна ситуація по всьому фронту склалась через дві найбільші проблеми - брак снарядів та бійців.

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