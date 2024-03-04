Росіяни зосередили чималі сили, аби захопити цей населений пункт.

Російські окупаційні війська мають намір захопити село Новомихайлівка Донецької області. Ворог зосередив там значні сили та перекидає резерви.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода". Зазначається, що в районі цього населеного пункту ворожих штурмів зараз більше, ніж на Авдіївському напрямку.

"Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 (штурмів) на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і на її околицях –30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху від слова зовсім", – розповів Лиховій.

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Ситуація на передовій

Від початку доби, 4 березня, на фронті відбулося 63 бойових зіткнення із противником. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що найзапекліші бої тривають на Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ зупинили наступ російської армії в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське на Авдіївському напрямку. За його словами, окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке.

Варто зазначити, що на Донбасі ворог застосовує тактику "випаленої землі". Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що противник знищує там всі позиції та будівлі, скидаючи керовані авіабомби.

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