Зазначається, що внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів

Окупаційні війська нанесли удари по місту Миколаївка, намагаючись уразити Слов’янську ТЕС.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов’янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків.

Відео дня

"Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов’янську ТЕС", - мовиться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Щодо минулої доби, то за даними Генштабу, окупанти завдали 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що мешканців частини Харківщини попередили про загрозу катастрофічного затоплення, адже окупанти хочуть зруйнувати дамбу.

Вас також можуть зацікавити новини: