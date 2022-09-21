Через ворожі ракетні удари по Печенізькому водосховищу можливе затоплення територій вниз за течією.

Мешканців Печенізької громади Харківщини закликають цілодобово стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації на місцевій дамбі на річці Сіверський Донець і в разі тривоги терміново переміститись у безпечні місця.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому Печенізьким селищним головою Олександром Гусаровим у Telegram ввечері 20 вересня.

"Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією", - зазначається у зверненні.

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Громадян попереджають, що загроза затоплень є для частини вулиць як смт Печеніги, так і для певних територій сіл Кицівка та П’ятницьке.

"У випадку оголошення тривоги необхідно взяти речі першої необхідності та переміститися: жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного у смт Печеніги - на вулицю Зінченка (район колишньої восьмирічної школи); жителям вул. Гоголя в селі Кицівка - на гору (район кладовища); жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке - на височину села (ближче до лісу)", - інформує місцева влада.

"Слідкуйте за оголошеннями Печенізької селищної ради", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомляв, що в населеному пункті Печеніги окупанти вчора намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, але успіху не мали.

У вересні супротивники кілька разів поцілили у дамбу в Кривому Розі Дніпропетровської області, були підтоплені житлові будинки. Пізніше підтоплення житлових будинків ліквідовали.

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