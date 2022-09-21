Мешканців Печенізької громади Харківщини закликають цілодобово стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації на місцевій дамбі на річці Сіверський Донець і в разі тривоги терміново переміститись у безпечні місця.
Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому Печенізьким селищним головою Олександром Гусаровим у Telegram ввечері 20 вересня.
"Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією", - зазначається у зверненні.
Громадян попереджають, що загроза затоплень є для частини вулиць як смт Печеніги, так і для певних територій сіл Кицівка та П’ятницьке.
"У випадку оголошення тривоги необхідно взяти речі першої необхідності та переміститися: жителям вулиць Берегової, Харківської, Рибної, Соснової та пров. Рибного у смт Печеніги - на вулицю Зінченка (район колишньої восьмирічної школи); жителям вул. Гоголя в селі Кицівка - на гору (район кладовища); жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке - на височину села (ближче до лісу)", - інформує місцева влада.
"Слідкуйте за оголошеннями Печенізької селищної ради", - наголошується у зверненні.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні повідомляв, що в населеному пункті Печеніги окупанти вчора намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, але успіху не мали.
У вересні супротивники кілька разів поцілили у дамбу в Кривому Розі Дніпропетровської області, були підтоплені житлові будинки. Пізніше підтоплення житлових будинків ліквідовали.