Рятувальники намагаються їх витягнути.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий ракетний удар по Холодногірському району міста.

Про це він написав у Telegram.

"Ракетний обстріл Холодногірського району. "Прильоти" по багатоповерхових житлових будинках", - зазначив він.

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За словами Терехова, інформація по постраждалим уточнюється, але додав, що за однією адресою в результаті ракетного удару заблоковані люди, рятувальники роблять все для їх порятунку.

Нагадаємо, влада Харківщини працює над оперативними рішеннями, щоб підготуватися до опалювального сезону на деокупованих територіях регіону.

У повідомленні ОВА говориться, що Харківська область в цілому технічно підготовлена до зими, але на деокупованих територіях ситуація набагато гірша. Теплове господарство регіону технічно готове на 73,3%. На даний момент, першочергове завдання - відновити поставки на ці території газу та електроенергії.

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