Окупанти розуміють своє безсилля через небажання людей на тимчасово окупованих територіях "бачити" там владу Росії.

Російські окупанти розуміють своє безсилля через небажання людей на тимчасово окупованих територіях йти голосувати на "псевдовиборах" РФ в Україні.

Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, тому окупанти ходять до людей, примушуючи голосували навіть за паспортом України.

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"Вибори вони проголосили, а учасників цих виборів немає. Місцеве населення не збирається брати участь в цьому", - зазначила Гуменюк.

Вона вказала, що окупанти розраховували насильно паспортизувати фактично все населення окупованих територій, але в них не вийшло, тому були змушені визнати, що "вибори" будуть проводитись і за українськими паспортами. Гуменюк наголосила, що складно шукати логіку в таких псевдовиборах.

"Все, що вони можуть зараз робити - займають себе в нудному очікуванні коли ж прийдуть Сили оборони, бо тоді вони будуть точно знати, що їм робити - тікати", - пожартувала Гуменюк про окупантів.

За її словами, росіяни цими "виборами" намагаються створити штучну псевдополітичну картинку регіону, що, нібито, це російська територія, яку вони захищають.

Гуменюк зазначила, що про список так званих кандидатів до окупаційних органів "влади" сьогодні відомо - з ним працюватимуть правоохоронні органи.

"Список так званих кандидатів на "виборах" відомий. Місцеве населення дуже щедро ділиться цією інформацією, хто максимально активний в цьому процесі. Вся ця інформація збирається, узагальнюється і буде реалізована як тільки Сили оборони почнуть панувати на лівобережній Херсонщині", - зазначила вона.

Росія проводить "псевдовибори" в Україна цього вересня

Як повідомляв УНІАН, Росія хоче провести "вибори" на окупованих українських територіях на початку вересня.

Представники проукраїнського руху "Жовта стрічка" 2 вересня повідомили, що у місті Генічеськ Херсонської області по будинках місцевого населення почали ходити "мобільні виборчі групи".

За словами активістів, урни для голосування фактично залишаються майже незаповненими. Місцеві жителі не відчиняють двері для представників "виборчих дільниць" й стараються зачиняти двері під'їздів.

Представникам так званих "виборчкомів" пообіцяли платити від 10 тис. російських рублів.

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