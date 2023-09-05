Там заявляють, що вже ясно, хто отримає 80% переваги на фейкових виборах.

Британська розвідка з'ясувала, хто отримає більшість голосів на псевдовиборах, які РФ вже розпочала на тимчасово окупованих територіях України - у Маріуполі та Запоріжжі.

Там впевнені, що 80% голосів дістанеться кремлівській партії "Єдина Росія". Водночас там наголошують, що цей процес не буде вільним та чесним через очевидну нестачу кваліфікованих кадрів, підкреслює відомство у Twitter.

Зокрема, офіційно було заявлено понад 1000 кандидатів, однак серед них відсутні незалежні обличчя, які б не підтримували політику Кремля, зазначає британська розвідка.

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РФ планує провести "вибори" в окупованих регіонах України 8-10 вересня, паралельно з виборчим процесом, який триватиме на території РФ. Ці процеси вже почалися у тимчасово окупованому Маріуполі й Запоріжжі.

"Кремлівські опитування показують, що "Єдина Росія", яка домінуюча політична партія в Російській Федерації, за прогнозами, набере 80% голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія "Єдина Росія", швидше за все, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив Кремля на окуповані регіони", - підкреслюють там.

РФ завезла в Україну на "вибори" своїх "спостерігачів"

Сьогодні Центр національного спротиву уточнив, що РФ почала звозити на тимчасово окуповані території України своїх "спостерігачів" в рамках фейкових виборів, які проводить на тимчасово окупованих українських територіях.

Окремо підкреслюється, що роль "спостерігачів", згідно з законами РФ, можуть виконувати лише члени громадської палати. Йдеться про підконтрольний Путіну дорадчий орган.

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