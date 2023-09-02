Урни для голосування фактично залишаються майже незаповненими.

Українці на окупованих територіях не виявляють інтересу до участі у "виборах", організованих Росією.

Як повідомляють представники проукраїнського руху "Жовта стрічка", у місті Генічеськ Херсонської області по будинках місцевого населення почали ходити "мобільні виборчі групи".

За словами активістів, урни для голосування фактично залишаються майже незаповненими. Місцеві жителі не відчиняють двері для представників "виборчих дільниць", а й також зачиняють двері під'їздів перед ними.

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"Усе це ставить під сумнів заяви росіян про 5% населення, яке вже взяло участь у виборах", — додали у "Жовтій стрічці".

Активісти закликали українців на тимчасово окупованій території не брати участь у цих маніпуляціях із "виборами" та застосовувати всі доступні методи ігнорування.

Росія хоче провести псевдовибори на ТОТ України

Як повідомляв УНІАН, СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників фейкових "виборів" РФ на окупованій території України. Таким чином загарбники хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах РФ у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Представникам так званих "виборчкомів" пообіцяли платити від 10 тис. російських рублів.

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