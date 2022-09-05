Кремль хоче переговорів, але по статусу будь-яких окупованих територій компроміс між РФ і Україною неможливий.

У РФ все частіше говорять про те, що готові до переговорів з Україною. І якщо раніше Кремль висував ультиматуми, то тепер в заявах прес-секретаря Путіна простежується все більше натяків на нові "жести доброї волі".

Політолог Володимир Фесенко в ефірі телемарафону розповів, чи торкнуться ці "жести" тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Пєсков вже відкрито говорить, що РФ і Україні "потрібно домовлятися". При цьому в його заявах немає ніякої конкретики, тобто цілі РФ можуть змінюватися.

"Завдання України просте: потрібно змушувати РФ до нових "жестів доброї волі". І тут поле дуже широке. Те, що ми бачимо зараз і за останні місяці - це тільки початок. І природно, примушувати Росію до "жестів доброї волі" потрібно на фронті. Ось цю мову РФ розуміє найкраще", - вважає експерт.

Всі псевдореферендуми, які Кремль хоче проводити на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть ніякого значення, стверджує Фесенко. Він також розповів, чи буде РФ видавати виведення військ з Херсона за "жест доброї волі".

"Ми вже бачили і відхід росіян з Київської області, взагалі з півночі України, і відхід зі зміїного. Це все подавалося як"жест доброї волі". Чому ми зараз і використовуємо іронічно цей термін... Схоже, що тактика української армії якраз і полягає в тому, щоб з мінімальними втратами з нашого боку вичавити російські війська з Херсона", - зазначив Фесенко.

За словами експерта, для РФ "жести доброї волі" є прийомом, яким Кремль намагається виправдати свої провали. Однак зараз багатьох цікавить інше, як країна-агресор подасть своїм громадянам втрату Криму і Донбасу.

"Навіть по Донбасу це не прокатить... Навіть Донбас в даному випадку не можна буде назвати жестом доброї волі", - зазначив Фесенко.

Експерт згадав, що РФ спочатку заявляла про "звільнення" всього Донбасу. Тому Кремлю буде дуже складно пояснити свою поразку і "зберегти обличчя".

"Тому вони і висувають неофіційно такі варіанти. Щоб залишити за РФ Крим і Донбас. У цьому їх логіка, яка нас не влаштовує.... За статусом будь-яких окупованих територій компроміс між РФ і Україною неможливий", - резюмував політолог.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що втрати РФ все ближче до"червоної лінії", українські воїни ліквідували ще 300 окупантів.

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