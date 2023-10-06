Метою провокації є дискредитація українських воїнів, виставивши їх "нелюдами".

Росія готує велику провокацію в Запорізькій області, щоб виставити нелюдами українських військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Ми щойно отримали інформацію від наших спецслужб про масштабну інформаційну провокацію проти України. Як вона виглядатиме? В населеному пункті Розівка Пологівського району Запорізької області російським військовим поставлена задача: знайти тіло українського загиблого бійця, переодягнути його в російський однострій та прив’язати за ноги до машини (до такої автівки, яку зазвичай використовують українські військові) та протягнути його кілька разів. За даними джерел на окупованій території, так знущатися з тіла можуть російські солдати зі "шторм Z", переодягнуті в український однострій. І вся ця "операція" має на меті продемонструвати, що нібито українці порушують правила ведення війни та скоюють злочини проти російських полонених", - йдеться в повідомленні журналіста.

За його даними, цю інформаційну операцію курує найвище керівництво ФСБ, й до неї залучені не тільки російські військові, а ще російські дипломати та російські журналісти, а також західні, які мають "легалізувати" цю історію.

"Навіщо це потрібно? Тому що днями ООН визнала автентичність відео розстрілів українських полонених, відео знущань з українських полонених, і це має неабиякий розголос в західному світі. Тож росіянам, російським дипломатам, російським журналістам і російським спецслужбам поставлена задача, як вони кажуть, "збалансувати" цю інформацію і переключити увагу світового суспільства на нібито злочини українських військових. І, повторюю, це все відбувається просто зараз", - підкреслив Андрій Цаплієнко.

Він звернувся до західних журналістів з тим, щоб вони не брали учать в цій ІПСО. "Адже війна точиться не лише на землі, а й в інформаційному просторі. Війна за свідомість тих, хто допомагає українцям боронити свою землю", - зазначив він.

Що передувало

Нагадаємо, в ООН підтвердили, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв.

Комісії з розслідування ситуації в Україні Ерік Мозе сповістив Раду ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

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