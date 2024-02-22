Наші війська зміцнюють ешеленовану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції.

Після захоплення Авдіївки російські окупанти перегруповуються, підтягують нові ресурси, перепочинку там немає. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за чотири місяці Авдіївської операції загальні втрати росіян склали більше 47 тисяч осіб.

"Звичайно, що після таких втрат ворогу треба перегрупуватися, потрібно зализати рани. Але, на жаль, в росіян є певні резерви і вони перегруповуються після цієї операції. Підтягують нові ресурси. Інші підрозділи, за підтримки авіації, намагаються продовжувати штурмові дії вже далі на захід від Авдіївки в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунтків", – розповів Лиховій.

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За його словами, в російських окупантів, ймовірно, є "червоні дати календаря" - це 23 лютого, є річниця повномасштабного вторгнення - 24 лютого.

"Тому є підстави вважати, що це тільки прелюдія до наступу на Авдіївському напрямку. Про це є розвідувальна інформація, є готовність зустріти ворога більшими ресурсами – наші підрозділи посилюються, заходять додаткові сили, створюються додаткові позиції, щоб зупинити ворога", - зазначив він.

При цьому наголосив, що наші війська зміцнюють ешеленовану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції. За його словами, українські захисники не дають окупантам після Авдіївки розвинути успіхи.

"Там ідуть складні бої, позиції відновлюються нашими військами. Ворог потрапляє в полон, а це свідчить про те, що відбуваються певні бойові близькі зітнення", - додав він.

За його словами, ворог веде наступальні дії малими штурмовими групами за підтримки малої кількості бронетехніки.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Вчора, 21 лютого, боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов сказав, що російські загарбники не зможуть швидко проломити українські оборонні лінії поза Авдіївкою. Так він прокоментував твердження іноземних медіа, що росіяни нібито можуть зруйнувати українську оборону на захід від Авдіївки за 48 годин. Він зазначив, що брав участь у побудові ліній оборони перед Авдіївкою.

За його словами, лінія оборони є. Певний рух ворога зберігається, але і наші їх достатньо серйозно зупиняють. За Ласточкине - це невеличкий хутір біля Авдіївки ведуться достатньо серйозні бої. Ворог несе втрати. І я думаю, що просування ворога зараз або дуже сповільниться, або буде зупинене повністю.

За його словами, у тій місцевості є висоти, такі як село Желанне, і на цих висотах споруджені українські оборонні споруди.

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