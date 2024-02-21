Облаштовані оборонні позиції Сил оборони України здатні стримувати подальший наступ російських окупантів.

Російські загарбники не зможуть швидко проломити українські оборонні лінії поза Авдіївкою.

Про це боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів в ефірі інформаційного телемарафону. Зокрема, він прокоментував твердження іноземних медіа, що росіяни нібито можуть зруйнувати українську оборону на захід від Авдіївки за 48 годин.

"Я абсолютно незгодний... Це щось нагадує 2022 рік, коли вони теж мали взяти Київ за три дні. Тому, 48 годин - це просто згущання фарби", - сказав Морозов.

При цьому, він зазначив, що брав участь у побудові ліній оборони перед Авдіївкою.

"Я не впевнений, що навіть ці лінії оборони, які встигли зробити наші збройні сили, вони за 48 годин там пройдуть. Тому, лінія оборони є. Щодо того, що вони зараз рухаються з коліс - теж не згідний. Дійсно, певний рух зберігається, але і наші їх достатньо серйозно їх зупиняють. Вже за Ласточкине - це невеличкий хутір біля Авдіївки. Ведуться достатньо серйозні бої. Ворог несе втрати. І я думаю, що просування ворога зараз або дуже сповільниться, або буде зупинене повністю. Я не впевнений, що вони зараз з коліс добіжать до Очеретяного чи Мирнограда", - наголосив Морозов.

За його словами, у тій місцевості є висоти, такі як село Желанне, і на цих висотах споруджені українські оборонні споруди.

"Я чесно кажучи, більше хвилююся за Сумську, Чернігівську і Київську області. Які у вас тут споруди є? Якщо на Авдіївському напрямку бачив ці оборонні споруди. І я десь у чомусь можу зараз бути впевнений, що ніяких 48 годин і навіть ніякі 72 години. Авдіївка трималася усі 10 років і увесь цей період повномаштабного вторгнення. То я думаю, що ці оборонні споруди, які зробили поза Авдіївкою - вони теж зможуть стримувати ворога не один місяць", - наголосив Морозов.

Також він вважає цілком імовірним те, що наступ росіян може повторитися росіян на Київ, і кинути в бій 200 тисяч загарбників.

Окупація Авдіївки - що відбувається на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними іноземних медіа, після захоплення зруйнованої Авдіївки російські загарбники можуть атакувати Покровськ, великий логістичний центр української армії в Донецькій області.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов на тлі виведення українських сил з Авдіївки визнав важку ситуацію на фронті. Втім, він зазначив, що на порозі третього року повномасштабної війни у Росії теж є проблеми.

Вас також можуть зацікавити новини: