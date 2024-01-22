Українські удари по Ленінградській області можуть спонукати російські сили змінити розташування систем ППО.

Українські сили провели успішні удари безпілотників за цілями в Ленінградській і Тульській областях. Тут дрони ЗСУ можуть зафіксувати російські системи ППО малої дальності, що захищають потенційно значущі цілі.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що українські ЗМІ повідомили, що в ніч з 20 на 21 січня українські сили завдали ударів з безпілотників по заводу "Щегловський вал" в місті Тула Тульської області і заводу і газового терміналу "Новатека" в порту Усть-Луга Ленінградської області.

Завод "Щегловський вал", як повідомляється, виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" та "Панцир-С1", а комплекс в Усть-Лузі, як повідомляється, переробляє стабільний газовий конденсат в легку і важку нафту, дизельне паливо, гас і військово-морське паливо. Російські джерела показали відеозаписи, на яких були зафіксовані вибухи в Тулі та Усть-Лузі, імовірно є результатом успішних українських ударів.

Відео дня

На опублікованих 20 січня геолокаційних кадрах видно додаткові вибухи над Смоленськом, що свідчить про можливі українські удари в цьому районі. Міністерство оборони Росії заявило, що російські ППО знищили п'ять безпілотників над Тульською, Орловською та Смоленською областями. Повідомляється, що 18 січня українські війська завдали успішного удару з безпілотника по російських військових об'єктах в Ленінградській області.

21 січня російський інсайдер заявив, що російська ППО погано прикриває Ленінградську область, і вказав, що російські системи ППО в Ленінградській області, швидше за все, не призначені для захисту від ударів з півдня. Російські системи ППО в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів з північного заходу і заходу, оскільки Росія історично розміщувала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних нападів НАТО.

Російські військові в даний час реформують Ленінградський військовий округ з метою підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО і, можливо, розміщують військові сили і засоби уздовж кордону з членами Альянсу. Українські удари по Ленінградській області можуть спонукати російські сили змінити розташування систем ППО малої дальності вздовж передбачуваних маршрутів польоту українських безпілотників для захисту потенційних цілей, що мають стратегічне значення.

Російські сили, що використовують системи малої дальності, такі як "Панцир", можуть виявитися не в змозі прикрити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем, і продовження українських ударів в глибокому тилу Росії може таким чином посилити тиск на російську ППО в цілому.

Атаки по території РФ - заява Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України - генерал-лейтенант Кирило Буданов, говорив, що Київ не планує припиняти атаки в глибині російської території, незважаючи на побоювання західних партнерів щодо можливої реакції країни-агресора у відповідь.

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