Він підкреслив, що Україна вже довела - вся легенда про могутність Росії - це мильна бульбашка.

Україна не планує припиняти атаки в глибині території Росії, незважаючи на побоювання західних прихильників України щодо можливої реакції РФ у відповідь. Про це заявив Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

Як зазначає видання, така зухвала тактика атак українських безпілотників викликає застереження серед деяких партнерів України, які застерігають, що вона може спровокувати більш жорстку реакцію з боку російського президента Володимира Путіна, можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї. Водночас, пише FT, голову української розвідки не хвилюють такі побоювання, і він обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна.

"Ми не передбачаємо якихось кардинальних змін у найближчому майбутньому. Все, що ми робили, ми будемо робити і надалі", - сказав Буданов.

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Він спрогнозував, що цей рік буде важким для України.

"Сказати, що все добре - це неправда", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання про те, що минулорічний контрнаступ України не досягнув своїх цілей. "Сказати, що це катастрофа - теж неправда".

Водночас він прогнозує, що Україні все ще вдасться стримувати Путіна, і вона вже довела, що "вся легенда про могутність [Росії] - це мильна бульбашка".

Атаки на РФ - останні новини

Останнім часом у Росії почастішали пожежі. Так, 19 січня після збиття українського безпілотника загорілася нафтобаза у Клинцях Брянської області РФ.

Увечері 20 січня безпілотники атакували Тульську, Смоленську та Орловську області. Пізніше вночі повідомлялося, що внаслідок атаки БПЛА у Ленінградській області РФ виникла масштабна пожежа на нафтовому терміналі морського торгового порту Усть-Луга.

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