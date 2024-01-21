Україна не планує припиняти атаки в глибині території Росії, незважаючи на побоювання західних прихильників України щодо можливої реакції РФ у відповідь. Про це заявив Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.
Як зазначає видання, така зухвала тактика атак українських безпілотників викликає застереження серед деяких партнерів України, які застерігають, що вона може спровокувати більш жорстку реакцію з боку російського президента Володимира Путіна, можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї. Водночас, пише FT, голову української розвідки не хвилюють такі побоювання, і він обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна.
"Ми не передбачаємо якихось кардинальних змін у найближчому майбутньому. Все, що ми робили, ми будемо робити і надалі", - сказав Буданов.
Він спрогнозував, що цей рік буде важким для України.
"Сказати, що все добре - це неправда", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання про те, що минулорічний контрнаступ України не досягнув своїх цілей. "Сказати, що це катастрофа - теж неправда".
Водночас він прогнозує, що Україні все ще вдасться стримувати Путіна, і вона вже довела, що "вся легенда про могутність [Росії] - це мильна бульбашка".
Атаки на РФ - останні новини
Останнім часом у Росії почастішали пожежі. Так, 19 січня після збиття українського безпілотника загорілася нафтобаза у Клинцях Брянської області РФ.
Увечері 20 січня безпілотники атакували Тульську, Смоленську та Орловську області. Пізніше вночі повідомлялося, що внаслідок атаки БПЛА у Ленінградській області РФ виникла масштабна пожежа на нафтовому терміналі морського торгового порту Усть-Луга.