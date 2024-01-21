Є влучання у російський військовий завод, дізналися журналісти.

У російському місті Тула у ніч на неділю, 21 січня, було атаковано завод "Щегловский вал", на якому збирають ЗРК "Панцир-С" (зенітно-ракетні комплекси).

Є влучання по військовому заводу, наслідки атаки уточнюються, пише "РБК-Україна", посилаючись на відомості джерела у спецслужбах. За словами співрозмовника агентства, удар по заводу - це була "планова робота Головного управління розвідки Міноборони України".

Крім того, стало відомо, що в РФ вибухи лунали у Смоленській та Орловській областях.

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Довідка УНІАН. "Щегловский вал" - це тульський машинобудівний завод, який є підприємством оборонно-промислового комплексу РФ. З відкритих джерел відомо, що там, зокрема, збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", які використовують для захисту від атак з повітря військових та цивільних об'єктів.

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Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на нашу землю, на російській території вже не раз виникали пожежі та лунали вибухи на важливих об'єктах. Зокрема, 21 січня стало відомо, що унаслідок атаки безпілотниками у Ленінградській області Росії загорівся великий газовий термінал компанії "Новатек", який належить другу російського диктатора Володимира Путіна Геннадію Тимченку.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України - генерал-лейтенант Кирило Буданов, говорив, що Київ не планує припиняти атаки в глибині російської території, попри побоювання західних партнерів щодо можливої реакції країни-агресора у відповідь.

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