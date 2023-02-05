У відкритому морі вони залишили лише 5 одиниць кораблів забезпечення.

Росія критично зменшила корабельне угруповання в Чорному морі через сильний шторм. Погодні умови щоразу погіршуються.

Як заявивла в ефірі телеканалу "Еспресо" речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, противник активний на південному напрямку, але жодних літальних обʼєктів ворога в Миколаївській та Одеській областях не було.

У Чорному морі зараз триває сильний шторм. Це зіграло не на користь ворогу, він змушений прибирати кораблі з відкритого моря.

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"У Чорному морі спостерігається надзвичайно потужний шторм. Ситуація з погодою дуже критична. Це також діє на стан корабельного угруповання противника в Чорному морі. Росіяни критично зменшили кількість корабельного угруповання в морі. Зокрема, у відкритому морі вони залишили лише 5 одиниць кораблів забезпечення", - додала вона.

Ситуація на півдні: що потрібно знати

Росіяни регулярно влаштовують масовані ракетні удари по Україні. Останнім часом ракети запускають стратегічні бомбардувальники. Кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі зменшувалася щодня. Експерти пов'язують це з дефіцитом ракет. За даними очільника ГУР Кирила Буданова, всього в РФ залишилося 9% довоєнних запасів цих ракет.

Станом на ранок 4 лютого в Чорному морі не було жодного носія крилатих ракет "Калібр". Водночас, за даними ВМС, у Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Тим часом російські війська активізували розвідку на півдні, зокрема, росіяни запускають все більше розвідувальних БПЛА з акваторії Чорного моря.

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