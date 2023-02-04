Водночас у Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв "Калібрів".

Станом на ранок 4 лютого в Чорному морі немає жодного носія крилатих ракет "Калібр".

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр", - повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас, за даними ВМС, у Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

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Зазначається, що в Азовському морі противник продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Ракетний терор РФ: головні новини

Росіяни регулярно влаштовують масовані ракетні удари по Україні. Останнім часом ракети запускають стратегічні бомбардувальники. Кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі зменшувалася щодня. Експерти пов'язують це з дефіцитом ракет. За даними очільника ГУР Кирила Буданова, всьго в РФ залишилося 9% довоєнних запасів цих ракет.

Тим часом вранці 4 лютого у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Тривога означає загрозу завдання ракетних ударів. Сигнал тривоги почав ширитися з 9:00 на півночі, сході та півдні України, невдовзі "почервоніли" й західні регіони.

У повітрі над Білоруссю фіксують російський літак дальнього радіолокаційного стеження А-50У, що збирає дані про цілі для наступних масованих атак РФ.

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