Концепція РФ передбачає використання ракет для ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури ворожої країни, а не по її збройних силах.

Стратегія РФ зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.

Як йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії, починаючи з жовтня цього року, РФ неодноразово атакувала розподільчу мережу України крилатими ракетами.

"Це, ймовірно, перший приклад спроби РФ реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовою складовою військової доктрини, прийнятої нею в останні роки", - йдеться у огляді.

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За задумом Росії, концепція передбачає використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури ворожої країни, а не по її збройних силах, з метою деморалізувати населення з подальшим примушенням влади держави до капітуляції.

Російські ракетні удари продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до широкомасштабних гуманітарних проблем по всій Україні, наголошується в доповіді.

Однак ефективність цієї стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей в Україні.

Крім того, оскільки Україна успішно мобілізувалася протягом дев'яти місяців, матеріальний і психологічний ефект цієї операції, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута на початку війни, зазначили в британській розвідці.

Відключення електроенергії

30 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з електропостачанням залишається дуже складною в Києві і шести областях – у Київській, Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

Це наслідки семи атак Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України, які вона здійснила з початку жовтня.

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