Три таких судна можуть забезпечити електроенергією до 1 мільйона абонентів.

Турецька компанія Karpowership пропонує розмістити біля Одеси три судна-електростанції для подолання енергокризи в Україні.

Представник компанії Зейнеп Гарезі повідомив, що йдуть переговори, пише видання Nikkei Asia.

Зазначається, що три таких судна можуть забезпечити електроенергією до 1 мільйона абонентів. На думку Гарезі, для реалізації такої угоди може знадобитись підтримка ООН.

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"Я думаю, що нам знадобиться зелене світло на рівні Організації Об’єднаних Націй, щоб реалізувати це, з такими ж виключеннями, як і угоду про зерно", - пояснив він.

За словами представника, реалізувати угоду можна буде вже цього року. Вказані кораблі готові й введені в експлуатацію. Компанія готова розгорнути їх через три тижні.

Відключення світла в Україні

10 жовтня Російсія почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації.

Станом на 19 листопада окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Міненергетики України оголосило про блекаут у всій енергосистемі країни.

За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії в Україні зараз становить 27%, що на 3% менше, ніж вчора.

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