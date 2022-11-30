Однак наявний дефіцит все одно занадто великий, щоб перейти на планові відключення електроенергії.

Дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%. Наразі цей дефіцит занадто великий, щоб перейти на планові відключення електроенергії за графіками.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив мер міста Віталій Кличко. За його словами, показник покращився протягом останнього дня.

"Ще вчора дефіцит електроенергії становив 50%, тобто половина киян тимчасово були без світла. Зараз ситуація покращилась: дефіцит становить не 50%, а 30-35%", – сказав міський голова.

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Кличко заявив, що ситуація з енергопостачанням покращується, але росіяни будь-якої миті можуть завдати нового ракетного удару українській енергоінфраструктурі. У зв'язку з цим він порадив киянам бути готовими до будь-яких сценаріїв. Зокрема, треба мати запас питної та технічної води, їжі й підготувати теплі речі.

"Якщо є можливість, якщо у вас чи у ваших знайомих, родичів є в передмісті будинок з піччю, теплом, водою, домовтесь, будь-ласка, тимчасово провести там час", – додав мер.

Кличко зауважив, що 500 "пунктів незламності" на 3,5 млн мешканців столиці – "це не панацея".

Відключення світла у Києві

10 жовтняросійські окупанти почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Вони б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. Через це в Україні почалися аварійні відключення електропостачання.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

23 листопада після чергової масштабної атаки в Міненергетики України заявили про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були без світла 70% житлових будинків. Тоді ж стало відомо, що у столиці світло вмикатимуть на 2-3 години до збільшення обсягу електроенергії.

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