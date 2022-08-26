При цьому, в українській розвідці зазначили, що проведення псевдореферендумів залежатиме від ситуації на фронті.

Підготовка РФ до проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях майже завершена.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"Проведення заходів так званого "волевиявлення" буде залежати від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців", - прокоментував представник ГУР Вадим Скібіцький.

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За його словами, "референдуми" можуть відбутися на різних територіях, але зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

Він зазначив, що дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними.

"Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в російській федерації. Це можуть бути й інші варіанти. Але воєнна розвідка України зараз чітко відслідковує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму", майже завершені", – повідомив Скібіцький.

Крім цього він зазначив, що на тимчасово окуповані території постійно приїжджають російські політики, урядовці, так звані волонтери, які відповідають саме за підготовку процесу голосування.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня стало відомо, що після ліквідації гауляйтера Івана Сушка, спостерігається масова відмова від участі в підготовці псевдореферендуму в Мелітополі Запорізької області.

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