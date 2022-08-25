У місті триває перепис населення.

Більшість жителів тимчасово окупованого російськими загарбниками Маріуполя не збираються брати участь в так званому "референдумі".

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

За їх даними, зараз місцеві колаборанти проводять перепис населення, щоб встановити реальну кількість людей у місті.

"Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з’ясовують місце перебування найближчих родичів. Офіційно повідомляють, що встановлюють місцеперебування людей, щоб забезпечити їх світлом та газом", - йдеться у повімоленні.

В неофіційних розмовах колаборанти визнають, що більшість опитуваних або відмовляються брати участь у можливому "референдумі", або прямо не відповідають на запитання.

"За їхніми оцінками лише близько 5-7% опитаних чітко висловили готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати". У переважній більшості, в місті залишилося громадяни віком 45-70 років. За визнанням самих колаборантів, вони озлоблено ставляться як до РФ, так і до представників окупаційних адміністрацій", - відзначають у ГУР.

За словами "переписників", Росія ще не визначилася щодо "референдуму" і дати його проведення, однак він навряд відбудеться 11 вересня.

Відзначається, що з 1 вересня окупанти припинять видавати мешканцям міста свою "гуманітарну допомогу", в яку входять дешеві набори продуктів. Однією з причин такого рішення вони називають низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

Раніше повідомлялося, що Росія не відмовилась від судилища над українськими військовополоненими у Маріуполі.

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