В найближчі два тижні так званого "референдуму" не передбачається.

Після ліквідації гауляйтера Івана Сушка, спостерігається масова відмова від участі в підготовці псевдореферендуму в Мелітополі Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, підірваний в автівці Сушко відповідав за проведення псевдореферендуму у Михайлівському районі.

"Це близька людина до основного гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького. Він особисто його призначав", - уточнив Федоров.

Говорячи про смерть Сушка, Федоров зазначив, що на сьогодні "ми чітко не можемо відповісти на запитання: чи це зачистка російських спецслужб, чи це робота наших партизанів?"

"Звичайно, що інформація детальна і точна є, але є пропозиція залишити це питання в підвішаному стані. Сьогодні вже чітко відомо, що інші гауляйтери та колоборанти, причетні до організації псевдореферендуму, також під особливою увагою як наших сил супротиву, так і партизанів та спецслужб України", - сказав він.

Міський голова Мелітополя зауважив що саме з причини зачистки колаборантів на сьогодні немає "ані чіткої дати проведення псевдореферендуму на окупованій частині Запорізької області, ані детальних планів, які б мали конкретну дату".

Він додав, що всі ті, хто погодився співпрацювати з окупантами на проведення псевдорефендуму, ті, хто готові отримувати заробітну плату від окупантів, добре відомі силовим структурам України.

"Єдиної дати для проведення референдуму не буде, бо вони навіть не можуть зібрати масовку для проведення цього псевдореферендуму. То ж сьогодні робоча концепція - це проведення псевдореферендуму в рамках 5 днів - буде проходити опитування по квартирах. Вже є листи для опитування, які хочуть запровадити для проведення цієї процедури. Сьогодні факти проведення референдуму в найближчі два тижні немає. Вони не здатні його провести, не здатні його організувати", - додав Федоров.

Як повідомляв УНІАН 24 серпня, у Михайлівці Мелітопольського району (Запорізька область) підірвали псевдо-голову адміністрації, гауляйтера Івана Сушка.

Місцеві жителі повідомляють, що їхній тамада-гауляйтер в Михайлівці та навколишніх селах проводив святкові заходи, весілля, ювілеї. І в мирний час демонстрував любов до "руського міра", роз'їжджаючи по селу з георгіївською стрічкою.

Сушка підірвали в автівці, він у критичному стані перебував у лікарні, де і помер.

Вас також можуть зацікавити новини: