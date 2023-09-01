Він зауважує, що чим більше хвиль мобілізації проводить Росія, тим нижча якість мобілізованих.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зауважує, що Росія розглядає варіант мобілізувати восени 450 тис. осіб, але цього не варто сильно боятися.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейсук, відповідаючи на запитання щодо того, чи готовий президент Росії Володимир Путін оголосити мобілізацію.

"Вони не наважилися на це взимку. Розглядають зараз варіант оголосити восени мобілізацію, мобілізувати додатково 450 тисяч осіб. Цього не слід так сильно боятися", - наголосив Буданов.

Він пояснив, що чомусь у нас всі вважають, що була лише минула мобілізація минулої осені, коли в Росії призвали неповні 350 тисяч осіб. "Це неправда. Далі продовжилася прихована мобілізація: щомісяця Росія призивала від 20 до 22 тисяч. Тобто порахуйте… Вісім місяців множимо на два – мінімум 160 тисяч вже теж вони мобілізували за цей період. Нічого страшного, як бачите, не сталося", - сказав керівник розвідки.

Так, наголосив він, і ці 450 тисяч, якщо їх буде мобілізовано, "утилізує українська земля". Буданов також підкреслив, що чим більше хвиль мобілізації, тим нижча якість мобілізованих.

Він також зауважив, що є величезна різниця між планами, які озвучує Росія, і реальним виконанням у них державного оборонного замовлення. "Те, що вони виробляють, абсолютно не покриває їхні потреби на фронті", - сказав Буданов.

Також на запитання щодо того, що поточні події на східному напрямку, зокрема на Куп'янському напрямку, начебто свідчать про наміри щонайменше "походу" на Харків і максимум – на Київ, Буданов сказав: "Це вони як похід на Київ собі бачать з Куп’янська? Через 500 кілометрів по прямій?".

Відповідаючи на запитання про резерви росіян, він зауважив, що у них "нічого, порожнеча". "Була сформована 25 армія. Як стратегічний резерв. Були ще кілька бригад… (25 армія – УНІАН) мала за всіма їхніми документами бути сформована, приведена в боєздатний стан та перекинута взагалі до листопада, до жовтня. Знаєте, що сталося? Вона вже станом на зараз недокомплектована, абсолютно без навчання бере участь у бойових діях".

Крім того, додав Буданов, ця армія пішла не на підсилення, а на заміну 41-ї армії, яка почала свій повільний рух в південному напрямку. "Про Куп’янськ, коли ми говоримо зараз, справа йде не про нарощування, а про ротацію", - сказав він.

Раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов заявив, що щомісяця в Росії мобілізують близько 20 тисяч осіб. Він зауважив, що "у різний спосіб, різними інструментами, різними методами", але ця кампанія триває.

"В результаті їх змушують підписувати контракти. Або в якийсь інший спосіб. Але, тим не менше, мова йде саме про примус", - зауважив Юсов.

Здебільшого, зазначив він, не йдеться про дітей чиновників чи про мільйонерів: "Це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт". Таким чином, додав представник ГУР, отримання російського паспорта "створює потенційну загрозу", що з високою імовірністю людина буде схоплена і відправлена Путіним на війну в Україні, де буде або знищена, або взята в полон.

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