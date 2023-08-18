Водночас мобілізація здебільшого не торкається, зокрема дітей російських чиновників.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляє, що щомісяця в Росії мобілізують близько 20 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо мобілізації в Росії та її масштабів.

"У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія і продовжуються мобілізаційні заходи. І щодня, і щомісяця ці заходи тривають. Щомісяця декілька десятків, близько 20 тисяч осіб мобілізується", - повідомив Юсов.

Представник розвідки зауважив, що нещодавно мер Москви назвав дуже цікаву цифру: 45 тисяч москвичів, які начебто знаходяться на фронті, власне, на окупованих територіях в Україні.

"Перед цим ця цифра була 35 тисяч осіб. Тобто це означає, що мер Москви зізнався, що за декілька місяців лише москвичів 10 тисяч додатково мобілізували", - сказав Юсов.

Так, додав він, "у різних спосіб, різними інструментами, різними методами", але ця кампанія триває.

"В результаті їх змушують підписувати контракти. Або в якийсь інший спосіб. Але, тим не менше, мова йде саме про примус", - зауважив представник ГУР.

Здебільшого, зазначив він, не йдеться про дітей чиновників чи про мільйонерів: "Це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт", - сказав Юсов.

Таким чином, додав він, отримання російського паспорта "створює потенційну загрозу", що з високою імовірністю людина буде схоплена і відправлена президентом Росії Володимиром Путіним на війну в Україні, де буде або знищена, або взята в полон.

"Оскільки Україна дотримується міжнародного права і Женевських конвенцій, то єдиним способом зберегти життя для російських солдат є добровільна здача в український полон або захоплення в полон", - наголосив представник розвідки.

В Росії можлива нова хвиля мобілізації у вересні

Раніше представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький зазначив, що Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Відтак, керівництво окупаційної армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій та механізованих бригад. Є дані про намір Росії провести нову хвилю мобілізації.

Політолог Валерій Соловей зазначив, що нова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться у третій декаді вересня - після місцевих виборів. Всього планують роздати до семи мільйонів повісток і мобілізувати близько 700 тисяч осіб.

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