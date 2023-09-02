Росія вже скоро може зіткнутися з проблемою нестачі артилерійського озброєння.

Російська Федерація не має можливості виробляти техніку в такій кількості, в якій її втрачає на війні в Україні. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв.

"У нас є, наприклад, інформація по можливостях виробництва танків на тому самому "Уралвагонмаші". Вони там почали в три зміни працювати. Але це означає, що вони в рік можуть зробити 300 новітніх танків Т-90. Ми вибиваємо за три місяці літа 600. Тому звісно, що вони рано чи пізно зіткнуться з проблемою нестачі якраз таки артилерійського озброєння. Я думаю, що ця проблема дуже скоро постане", – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Чернєв також зазначив, що наразі українські військові максимально зосереджені на знищенні російської артилерії.

Відео дня

"Зараз наші Сили оборони зосередилися на артилерійських установках, артилерійських стволах задля того, щоб при контрнаступі у них не було можливості відповідати чи накривати нас артилерійським вогнем. Вони дійсно не безмежні, склади їхнього артилерійського озброєння", – резюмував Чернєв.

Війна в Україні – останні новини

2 вересня стало відомо, що ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. За даними Генштабу, протягом доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Крім того, Сили оборони Таврійського напрямку за добу знищили 77 російських загарбників, також поранили 208 і взяли чотирьох в полон. Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 349 вогневих завдань.

Вас також можуть зацікавити новини: