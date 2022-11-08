Вони нагадали, що Кремль призначив командувачем своїх військ в Україні генерала Сергія Суровікіна, який керував інтенсивними бомбардуваннями сирійських міст.

Західні партнери повинні збільшити й пришвидшити постачання зброї та ППО в Україну, тому що Росія вдасться до таких самих бомбардувань, що і в Сирії.

Про це, як пише BBC, заявили експерти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки RUSI.

У доповіді, підготовленій лондонським аналітичним центром Королівським інститутом об'єднаних служб, зазначається, що "якщо західні країни не продовжать і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, застосує ті ж самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом".

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Росія призначила командувачем своїх військ в Україні генерала Сергія Суровікіна, який керував інтенсивними бомбардуваннями таких сирійських міст, як Алеппо.

Експерти з озброєнь зазначили, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. Зокрема, винищувачів НАТО F-16, яких було побудовано тисячі. Але недоліком F-16 є те, що він потребує довгих злітно-посадкових смуг, які не будуть досяжні для російських обстрілів.

Аналогом міг би стати шведський літак Grippen, який може діяти з невеликих, непомітних лісових баз.

До цього часу зброя, що постачалася НАТО, майже вся призначалася для чітко визначених оборонних цілей.

Надсилання сучасних бойових літаків було б значним кроком вперед, що може призвести до ескалації у відносинах між Москвою і Заходом.

Тим не менш, звіт RUSI закликає Захід не бути самозаспокоєним у питанні протиповітряної оборони України. У доповіді робиться висновок, що лише тому, що Росія не змогла знищити українські зенітно-ракетні комплекси, її військово-повітряні сили не повторили свою стратегію в Сирії, яка полягала у перетворенні значної частини міст на руїни. Тому поповнення оборонних засобів України є нагальним питанням.

Генерал Суровікін: що відомо про командувача війни в Україні

8 жовтня, стало відомо, що в Міністерстві оборони РФ вперше призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ця посада дісталася 55-річному Суровікіну, який раніше він брав участь у Другій чеченській війні, збройному конфлікті в Таджикистані і війні в Сирії.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський президент Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна командувачем окупаційною армією в Україні, щоб перекласти на нього відповідальність у разі поразки. За його словами, прізвисько "М'ясник з Алеппо" підходить Суровікіну найбільше.

Голова московського бюро Financial Times Макc Седдон назвав Суровікіна корумпованим і брутальним генералом навіть за стандартами російської армії.

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