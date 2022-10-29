Росія робить упор на мобілізацію і хоче призвати в армію 1,2 мільйона чоловіків, але це не матиме значення.

Війна в Україні може закінчитися до наступного літа. Це залежить від вогневої потужності, якою буде володіти ВСУ. Росія прагне довести кількість мобілізованих чоловіків до 1,2 мільйона, але це не матиме значення, якщо українські захисники отримають необхідне озброєння.

Таким прогнозом поділився військовий експерт Олег Жданов під час спілкування зі слухачами.

Аналітика попросили оцінити прогноз голови Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова про закінчення війни до наступного літа, особливо в контексті планів РФ з нарощування кількості солдатів в армії.

"До весни вони хочуть отримати приблизно півмільйонну, вже більш-менш навчену армію, яку вони зараз відмобілізували. А до літа вони хочуть довести число мобілізованих до мільйон і двісті тисяч чоловік. Але я вам скажу так: ця кількість мобілізованих, вона не буде грати ролі, якщо у нас буде відповідний бойовий потенціал, якщо у нас будуть відповідні вогневі можливості. Вся проблема в вогневих можливостях нашої армії, вся проблема в кількості поставленого нам озброєння", — сказав Жданов.

Військовий експерт погодився з прогнозом Буданова про закінчення війни до літа 2023 року. Більше того, на думку аналітика, Україна мала шанси вийти на свої державні кордони ще до кінця 2022-го. Однак західні партнери не змогли організувати постачання озброєння бригадними комплектами. Про таку потреби нещодавно згадував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Жданов сказав, що потрібно "10-20 бригадних комплектів для створення контрнаступального угруповання".

"Прогноз хороший генерала Буданова, але, повторюся, він залежить від обсягів поставок. Якщо ми сьогодні номенклатуру озброєнь, тобто ті типи, що нам треба, ми приблизно отримуємо за нашими заявками. Але кількість озброєнь на сьогоднішній день йде... ну, я б так сказав, по такому необхідному мінімуму. Але ніяк не для того, щоб ми могли розвивати контрнаступ. Чому так? Це політичне питання. Воно дуже складне, багатогранне. Тут варіантів може бути мільйон", — додав Жданов.

Контрнаступ ЗСУ: основні подробиці

Буданов в інтерв'ю 18 жовтня повідомив, що до наступного літа війна повинна закінчитися. ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Він також анонсував значні просування вперед українських захисників до січня.

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