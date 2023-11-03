Будь-який ракетний удар - чи це 20, 30 ракет чи 100 - це серйозний виклик.

РФ продовжує виробляти ракети, однак не може повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення в Україні, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Виробництво ракетного озброєння на Росії продовжується. Вони і близько не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були станом на 23 лютого 2022 року. Але тим не менш виробництво йде. Протягом кількох останніх місяців саме ракетних ударів було відносно небагато - це означає, що вони можуть накопичувати їх для нанесення наступних масованих ударів", – зазначив він.

За словами Юсова, росіяни переконали в тому, що нераціональне використання ворогом ракетного арсеналу, яке спостерігалося торік, не дало свого результат.

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"Коли понад сто ракет могло бути випущено по Україні, це не дало свого результату, а, навпаки, тільки виснажило його запаси. Ну, скажімо, було б дивно, якби вони таке повторили цього року. Але будь-який ракетний удар - чи це 20, 30 ракет чи 100 - це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України. І, безумовно, на ці виклики треба зважати", – додав Юсов.

Накопичування ракет росіянами - це треба знати

Упродовж останніх тижнів дедалі частіше лунають думки про те, що російські окупанти можуть накопичувати ракети для нових масованих ударів по Україні.

В Defense Express зазначають, що про значне накопичення запасів ракет не йдеться, та акцентують, що ворог може назбирати ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та морського – "Калібр".

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