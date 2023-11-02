Зима в Україні не може бути простою, оскільки країна знаходиться у стані війни, наголосив секретар РНБО.

Російські окупаційні війська накопичують озброєння для того, щоб завдати ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Як зазначив Данілов в інтерв’ю "Радіо Свобода", прийдешня зима в Україні не може бути простою, оскільки наша держава знаходиться у стані війни. Проте є розуміння, на що розраховує противник.

"Він останнім часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури саме енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура. Ми це обов’язково пройдемо. Така зима не буде простою, тому що це зима війни, це не зима простого періоду", – наголосив він.

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Водночас секретар РНБО наголосив, що "і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність", роблять все для того, щоб підготуватися до ворожих атак.

Україна готується до ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Зважаючи на те, яким масованим обстрілам з боку російських окупантів піддавалася Україна минулої осені та зими, експерти та військові не виключають, що росіяни повторять тактику енергетичного терору з настанням холодів. Відомо, що минулоріч було знищено біля 40% української енергоінфраструктури, проте станом на зараз більшість ушкоджень усунено.

Україна посилено готується до ударів по енергетиці. За даними Financial Times, невеликі підстанції захистили стінами з бетонних блоків, а також габіонами з камінням або піском. Вони дозволять захиститися від падіння уламків. Ті ж елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перенесли під землю.

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