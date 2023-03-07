Бо зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться.

Наразі Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на дискредитації країни як отримувача зброї.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала в Telegram. За її словами, це лише одна з цілей інформвійни агресора, іншою є зрив мобілізації.

"Росія зосередила свою інформаційну зброю проти України на двох цілях: дискредитація України як отримувача зброї; зрив мобілізації та процесу укладення контрактів на службу. Це має своє пояснення, адже зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться", - підкреслила Маляр.

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Вона наголосила, що якщо перша ціль орієнтована на західного споживача інформації, то друга - на українського.

"Для того, щоб не ставати жертвою цих навіювань, потрібно критично оцінювати будь-яку інформацію з неофіційних джерел, перевіряти достовірність та задавати собі питання - "яка мета поширення такої інформації", - зазначила заступник міністра.

Інформатаки Росії

Російська Федерація постійно вдається до інформаційних атак. Нещодавно спостерігалася надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута.

А перед цим росіяни "роздобули" документ, який нібито доводить підготовку України до нападу на Придністров'я. Оприлюднений росіянами "документ" виявився фейковий.

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