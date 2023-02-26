Погоріли росіяни на найпростішому - помилки в тексті та проблеми з оформленням.

Російські пропагандисти "роздобули" документ, який нібито доводить підготовку України до нападу на Придністров'я. Оприлюднений росіянами "документ" виявився фейковий.

"Колаборант Рогов опублікував "таємний документ", згідно з яким ЗСУ"мають намір здійснити збройну провокацію в Придністров'ї". Насправді це чергове підроблення, за допомогою якого пропагандисти намагаються дискредитувати сили оборони України", - йдеться в повідомленні.

У центрі інформаційної безпеки перерахували ознаки підробки:

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не відповідає стандартному оформленню, яким користується військове командування України;

формулювання, використані в "документі" , не притаманні Українській діловій мові;

"наказ" з граматичними помилками.

Фейки російської пропаганди про Україну - що відомо

Російські пропагандисти ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну неодноразово використовували різні фейки проти українців.

Провідний пропагандист Володимир Соловйов опублікував інформацію про "двійника" президента Володимира Зеленського, яким виявився охоронець глава Української держави Максим Донець.

До цього в РФ поширили фейковий наказ Департаменту освіти і науки Києва нібито про використання навчальних закладів як військових госпіталів.

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