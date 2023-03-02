Окупанти хочуть деморалізувати українське суспільство та військових, викладають фейкові документи нібито зі штабу на сході.

Сьогодні спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута.

Про це повідомила у Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначає, що ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових.

Зокрема, про те, що нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення. "Це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій ухвалює вище військове керівництво", - наголосила Маляр.

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Заступник міністра оборони зазначає, що також ворог намагається дискредитувати військове командування східного напрямку - окупанти викладають фейкові документи нібито зі штабу на сході.

Маляр зазначає, що ворог, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін, хоче продемонструвати нібито "силу" окупантів і "слабкість" українських оборонців.

Ситуація на Донбасі

Сьогодні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформполітики оприлюднив роз’ясненні ситуації на сході України. Зокрема, зазначається, що оборона на Донбасі дозволяє Україні підготувати резерви для наступу. Також повідомляється, що продовжується оборона Бахмута, адже його утримання дозволяє завдавати більших втрат ворогу.

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