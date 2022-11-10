Групи загарбників відправляють в Херсонську область без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї.

Російські загарбники намагаються поповнити свої втрати на Херсонщині тими військовими, які відступили з Харківської області після контрнаступу Збройних сил України.

Окупанти наразі намагаються відшукати та затримати військових РФ, які відступили з Харківського напрямку. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє в оперативній інформації станом на 18.00.

"Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримання військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, групи загарбників відправляють на Херсонщину без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї - їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій.

Крім того, триває підготовка російських мобілізованих у військових навчальних закладах на території РФ. Так, за наявною інформацією, очікується відправка чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська. Зазначена група проходила підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил РФ.

Втрати Росії у війні

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 листопада орієнтовно склали 78 тис. 690 осіб.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, на Донбасі динаміка така, що ворог втрачає на полі бою за останні дні від декількох рот до механізованого батальйону.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнала "в 10 разів" більше втрат, ніж Україна.

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