Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

За добу українські воїни ліквідували ще 740 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 листопада орієнтовно склали:

особового складу - близько 78 тис. 690 (+740) осіб ліквідовано

танків 2 тис. 804 (+3);

бойових броньованих машин ‒ 5 тис. 682 (+16);

артилерійських систем – 1 тис. 805 (+3);

РСЗВ – 393;

засобів ППО ‒ 205;

літаків – 278;

гелікоптерів – 260;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16);

крилатих ракет ‒ 399;

кораблів/катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15);

спеціальної техніки ‒ 159.

У Генштабі поінформували, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Відео дня

Ситуація на фронті: останні новини 10 листопада

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, за минулу добу противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари по Україні, під ворожу атаку потрапили понад 30 населених пунктів.

Противник наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках, тим часом українські захисники відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу шість ударів. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА "Шахед" та три "Орлани".

Вас також можуть зацікавити новини: