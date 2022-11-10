За словами речника, динаміка така, що ворог втрачає на полі бою за останні дні від декількох рот до механізованого батальйону.

Збройні сили України крок за кроком звільняють окуповані російськими загарбниками території.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що найжорстокіші бої наразі точаться на Авдіївському, Бахмутському та Сватівському напрямках.

За його словами, росіяни намагаються атакувати та здійснюють по декілька десятків штурмів на добу на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ворог використовує всі види артилерії, РСЗВ, міномети, танки, проте не здатний прорвати оборону ЗСУ.

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"Так, там (на Сватівському напрямку - УНІАН) йде постійна робота по звільненню української землі, але ми не можемо поки що детально про це говорити. Ворог теж намагається там контратакувати, але це завдає йому ще більших втрат. Ситуація контрольована, ситуація ламається, щоб її використати більш ефективно", - додав Череватий.

Речник зазначив, що для того, аби коментувати більш детально, треба ще трохи часу. За його словами, динаміка така, що ворог втрачає на полі бою за останні дні від декількох рот до механізованого батальйону.

Ситуація на Донбасі

Ввечері 8 листопада президент Володимир Зеленський розповів, що на Донеччині зараз особливо важка ситуація. Попри великі втрати, окупанти продовжують намагатися вийти на адміністративну межу області.

За рахунок мобілізованих окупанти сформували наступальний потенціал і, користуючись цим "безлімітом" в живій силі намагаються тиснути. Російські військові зрозуміли, що Бахмут "в лоб" не візьмуть і зараз намагаються обійти його зліва-справа, намагаються знайти слабину в обороні, щоб притиснути.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 листопада орієнтовно склали 78 тис. 690 осіб.

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