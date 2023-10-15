Росіяни продовжують спроби прорватися через позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському

На Лимано-Куп’янському напрямку тривають бойові дії. Російські окупаційні війська активно застосовують авіацію та продовжують "м’ясні штурми".

Про це повідомив начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов в ефірі "Еспресо".

"На Куп'янському та Лиманському напрямках значно збільшилася кількість артилерійських та мінометних обстрілів. Також зросла кількість авіаобстрілів. Ворог також почав застосовувати "м'ясні штурми". Це направлення групи від 50 до 100 військовослужбовців просто "на м'ясо". Тобто зі 100 окупантів живими повертаються 10-20", - розповів він.

Водночас, за словами військового, на цьому напрямку росіяни не мають жодних успіхів. Адже українські війська мали час підготуватися, створити хороші мінні загородження та протитанкові рови.

"Зараз на цьому напрямку війська Сил оборони, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби - це "Сталевий кордон" - міцно тримають оборону", - додав Шевцов.

Він уточнив, що ворог зосередив на цьому напрямку доволі різний контингент своїх військових. Зокрема, першу танкову армію, 25-ту армію РФ, підрозділи "Шторм Z" з колишніх ув’язнених, мобілізованих військовослужбовців з "ЛНР" та "ДНР".

На думку офіцера, це свідчить про те, що росіяни до морозів хочуть прорватися до Куп’янська.

Армія РФ почала інтенсивні штурму в районі Куп’янську

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти інтенсифікували наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Там вони намагаються прорвати оборону ЗСУ, використовуючи різні сили і засоби, включно з танками, артилерією, авіацією та іншим озброєнням. Однак, українські війська відбивають усі атаки ворога.

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