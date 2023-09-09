Росія намагається замінити "втомлені" підрозділи на цій ділянці фронту, відчуваючи тиск на свої оборонні лінії.

Армія України пригнічує російські підрозділи й прориває багаторівневі лінії оборони ворога на схід від Роботиного, яке в серпні вдалося деокупувати.

Про тактичні просування української піхоти заявляє Міноборони Британії, посилаючись на дані своєї розвідки в Twitter.

"Українська піхота продовжує поступове тактичне просування вглиб російських позицій й пригнічує російські сили в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

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Також ЗСУ мають успіх південніше Бахмута, просуваючись на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою.

Британська розвідка припускає, що з метою покращення своїх позицій РФ спробувала замінити свої "втомлені" підрозділи бійцями з інших районів фронту, провівши передислокацію біля Роботиного. Однак, це, ймовірно, обмежить наступальні дії окупантів.

"Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках лінії фронту. Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні лінії, особливо навколо Роботиного", - йдеться у повідомленні.

Американські аналітики оцінили, чого чекати далі після Роботиного

Нагадаємо, американські аналітики Майкл Кофман та Роб Лі в матеріалі The New York Times спрогнозували, чого чекати від ЗСУ далі після прориву до селища Роботине. Вони вважають, що тепер армія України спробує максимально розширити прогалину в обороні РФ на цій ділянці фронту.

Також стратегічно важливо взяти контроль над містом Токмак, оскільки там знаходиться важливий для нашої логістики автомобільний і залізничний вузол. Але, спершу, для цього треба знищити оборону РФ навколо селища Вербове.

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