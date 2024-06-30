Посилення підтримки України з боку Заходу та потенційна відповідь Кремля можуть призвести до небезпечної ескалації.

Влітку 2024 року літа російські війська повільно, але невпинно проривають українську оборону, яка не підкріплена достатньою кількістю озброєнь і військових, спонукаючи союзників України шукати більше зброї та нові стратегії, щоб підкріпити Київ. Це прямо чи опосередковано привело до нових погроз Володимира Путіна відплатити Заходу, пише Politico.

Зазначається, що заходи західних союзників з призупинення наступу і потенційна відповідь Кремля можуть призвести до небезпечної ескалації, що ще більше підвищує небезпеку прямої конфронтації між Росією і НАТО.

Пробний наступ Росії

За словами журналістів, Росія скористалась своєю перевагою у вогневій потужності на тлі затримок з наданням допомоги з боку США і посилила атаки на кількох ділянках вздовж 1000-кілометрової лінії фронту. Відносно невеликі підрозділи промацують українську оборону на наявність слабких місць, потенційно створюючи підґрунтя для більш масштабного наступу.

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Наступ на Вовчанськ, очевидно, втратив темп. Однак Росія здійснила поступове, але впевнене просування в Донецькій області, зокрема навколо стратегічного міста Часів Яр. Аналітики кажуть, що падіння цього міста загрожує ключовим військовим вузлам Слов'янськ та Краматорськ.

Водночас Путін заявив, що Москва не прагне швидких перемог і дотримуватиметься нинішньої стратегії повільного просування. Джек Уотлінг з Королівського інституту об'єднаних служб заявив, що Росія розтягує українські війська на широкому фронті. Широта ударів змусила Україну розосередити свою артилерію, витрачаючи боєприпаси, щоб розбити послідовні російські атаки: "Метою Росії є не досягнення великого прориву, а скоріше переконання України в тому, що вона може продовжувати невблаганне просування вперед, кілометр за кілометром, уздовж фронту", – підкреслив експерт.

Уотлінг зазначив, що нестача засобів протиповітряної оборони ставить Україну перед складним вибором: зосередити їх на захисті критично важливої інфраструктури або захистити війська на фронті: "Продовження російської кампанії дальніх ударів означає, що фронт не лише розтягується в бік, але й розширюється в глибину", - сказав він.

Захід реагує, Кремль відповідає

Автори підкреслюють, що Вашингтон і деякі союзники по НАТО відреагували на наступ, дозволивши Києву використовувати західну зброю для обмежених ударів на території Росії. Деякі західні чиновники стверджують, що Київ має право використовувати їхнє озброєння для атак на військові об'єкти в будь-якій точці Росії. Макрон і лідери балтійських країн-членів НАТО також говорили про розгортання військ в Україні. Водночас Путін попереджає, що це було б серйозною ескалацією, і погрожує у відповідь надати зброю супротивникам Заходу в інших частинах світу.

Він підкріпив цей аргумент, підписавши в червні пакт про взаємну оборону з Північною Кореєю і залишивши двері відчиненими для поставок зброї Пхеньяну.

Ядерна загроза і довга гра Путіна

Путін заявив, що НАТО помиляється, вважаючи, що Росія не застосує свій ядерний арсенал. Він підкреслив, РФ вона застосує "всі засоби", якщо її суверенітету і територіальній цілісності буде загрожувати небезпека. Путін також попередив, що Москва обмірковує можливі зміни до своєї доктрини, яка визначає, коли вона вдасться до ядерної зброї. Підкреслюючи це, Росія провела військові навчання з бойовою ядерною зброєю за участю Білорусі.

Військова поразка в Україні, за словами Путіна, завдасть смертельного удару по російській державності, і він пообіцяв домагатися своїх цілей "до кінця". Деякі російські коментатори критикували Путіна за те, що він не відреагував рішуче на посилення підтримки Києва з боку НАТО і дозволив Заходу безперервно відступати від "червоних ліній". Дехто стверджував, що якщо збитки від українських ударів вглиб Росії західними ракетами більшої дальності зростатимуть, то Москва повинна завдати удару по об'єктах НАТО.

Московський оборонний аналітик Василь Кашин вважає, що Путіну "потрібно буде щось зробити, якщо будуть удари крилатими ракетами глибоко всередині території Росії, що призведе до значних втрат". Він підкреслив, що Росія може відповісти, атакуючи західні безпілотники або американські супутники-шпигуни, або ж завдати удару по об'єктах деяких країн НАТО на закордонних територіях.

Інші російські коментатори стверджують, що дії, які можуть спровокувати прямий конфлікт з НАТО, не відповідають інтересам Москви. Московський аналітик з питань безпеки Сергій Полєтаєв заявив, що Кремль прагне постійно виснажувати українські ресурси, щоб змусити Київ прийняти мирну угоду на російських умовах. Не маючи ресурсів для великого наступу, Кремль зробив вибір на користь повільного просування, прагнучи "утримувати тиск на Україну, утримуючи Захід від прямого втручання у військові дії. Ми повинні ходити по лезу бритви між перемогою і ядерною війною", – сказав Полєтаєв.

Війна з Росією – останні новини

Станом на 30 червня українські сили відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські окупанти просунулися поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька та міста Донецьк.

Військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що найважливішою умовою примусу Росії до миру є позитивні для України зміни на передовій.

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